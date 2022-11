Roma: Pomarici (Lega), buon lavoro a nuovo Questore Carmine Belfiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente capitolino della Lega con delega alla sicurezza, Marco Pomarici, in una nota esprime le sue congratulazioni al nuovo Questore di Roma, Carmine Belfiore. "Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Questore di Roma, Carmine Belfiore, e congratulazioni per la prestigiosa nomina - spiega -. Belfiore è chiamato a dare risposte alle tante domande di sicurezza del territorio romano, sempre più lacerato e in crisi, abbandonato da una amministrazione capitolina inadeguata. Un compito complesso, ma sono certo che le sue capacità sapranno imprimere il cambio di passo che la città merita". (Com)