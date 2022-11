Legge Bilancio: Siracusano, sconta effetti negativi guerra, su Ponte avanti come un treno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per di più - aggiunge Siracusano - è stata presa una decisione estremamente importante per la Sicilia: per riavviare il progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata prevista la riattivazione della società Stretto di Messina Spa, attualmente in liquidazione. Ciò a significare che su questa grande e strategica opera il governo di centrodestra va avanti come un treno. Un buon lavoro, dunque, fatto in poche settimane e che ovviamente potrà essere migliorato in Parlamento con la partecipazione attiva e responsabile dei gruppi di maggioranza e opposizione", conclude il sottosegreatio. (Rin)