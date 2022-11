© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto addolorato per la morte di Roberto Maroni. Un avversario leale, una persona onesta ed intelligente. Convinto delle proprie idee, ma pronto al dialogo e al confronto, profondamente innamorato della politica. Grazie per il suo ultimo impegno contro il caporalato". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. (Rin)