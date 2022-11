Energia: Enel annuncia cessione di tutti i suoi attivi in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha annunciato la cessione di tutti i suoi attivi in Argentina, il principale dei quali è rappresentato dalla società di distribuzione dell’energia nell’area metropolitana di Buenos Aires, Edesur. È quanto si legge in un comunicato dove vengono precisati gli obiettivi del Piano strategico di Enel per il periodo 2023-2025 che viene presentato oggi ai mercati finanziari e ai media. Oltre ad Edesur, Enel ha la concessione della centrale idroelettrica El Chocon, nella provincia di Neuquen, concessione che tuttavia risultava in scadenza proprio nel 2023. La cessione degli attivi argentini, si legge nella nota, rientra in una “strategia di razionalizzazione a lungo termine del Gruppo” che prevede nella regione latinoamericana anche la vendita degli attivi in Perù. “Si prevede che la maggior parte di questo piano sia completata entro la fine del 2023, conseguendo una struttura societaria più agile, focalizzata nei sei Paesi ‘core’” del gruppo che sono Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia”, aggiunge la nota. (Abu)