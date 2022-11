Violenza donne: Meloni, sostenere desiderio libertà da Afghanistan a Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo sostenere il desiderio di libertà e le battaglie che, in alcune nazioni, dall’Afghanistan all’Iran, le donne stanno portando avanti con coraggio e determinazione e per rivendicare il proprio ruolo nella società". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio in occasione dell'incontro, a Montecitorio, "Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne". (Rin)