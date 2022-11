Violenza donne: Meloni, dati Nazioni unite parlano chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati delle Nazioni unite "parlano chiaro e ci dicono che, nell’arco della propria vita, una donna su tre ha subito abusi e violenza, fisica o psicologica. Donne, ragazze e bambine continuano ad essere, in molte aree del mondo, anche in situazioni di conflitto armato e di emergenze, vittime di discriminazioni, violenze, abusi e sfruttamento". Lo ha segnalato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio in occasione dell'incontro, a Montecitorio, "Non più sole - La drammatica attualità della violenza contro le donne". (Rin)