Legge Bilancio: Richetti (Azione-Iv), non parla a Paese, domani nostre proposte

- Questa manovra “non risponde alle domande poste dal Paese”. Lo ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. “Noi – ha spiegato – non vediamo sostegni ai salari; sulle pensioni, ‘Quota 103’ crea delle evidenti differenze tra i lavoratori, scuola e sanità se le sono dimenticate, per non parlare delle opacità nella lotta all'evasione”. “Domani al Senato – ha proseguito – presenteremo le nostre proposte, per un Paese da sostenere, con serietà, non con bandierine da piazzare". (Rin)