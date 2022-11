India: segretario generale ministero Esteri ha effettuato visita di lavoro in Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del rappresentante di Nuova Delhi, prosegue la nota, è stato espresso sostegno ai progetti di sviluppo socio-economico “incentrati sulle persone”, in particolare nelle aree di confine, e dichiarato l’impegno per una rapida attuazione delle iniziative di connettività in corso come il progetto di trasporto multimodale del Kaladan e l’Autostrada trilaterale India-Myanmar-Thailandia. Da parte indiana, inoltre, è stato ribadito l’impegno a proseguire i progetti nell’ambito del programma di sviluppo dello Stato birmano di Rakhine. (Inn)