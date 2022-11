Energia: Starace (Enel), registrato calo nei consumi grazie a politiche commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio stagione "vediamo un calo nei consumi dell'energia" anche perché "abbiamo politiche commerciali che incentivano chi riduce il consumo rispetto all'anno precedente". Lo ha affermato oggi l'ad di Enel, Francesco Starace, durante i Capital Markets Day 2022 della società che si sono tenuti a Milano. Quello dell'aiuto alle aziende che non riescono a fronteggiare aumenti di bolletta è un tema importante: "Che vogliamo fare ridurre i consumi perché le aziende chiudono o perchè divengono più efficienti? Penso che il governo navighi in questo spazio", ha poi aggiunto Starace. "Stiamo cercando di ottenere un 'ombrello' superiore nel caso in cui i prezzi andassero oltre, così coprirebbe la variazione. Al momento è al vaglio europeo e ad oggi non ci sono certezze", ha chiosato l'ad di Enel. (Rem)