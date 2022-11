Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), dà prime risposte a più deboli e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanti, prima delle elezioni, preventivavano che questo governo non sarebbe stato in grado di scrivere la manovra nei tempi sono stati smentiti". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. "Il governo Meloni ha varato una legge di Bilancio che dà una risposta al dramma del caro energia, si orienta verso i più deboli e dà un primo segnale concreto alle aspettative del mondo delle imprese - continua la parlamentare in una nota -. In questo momento così difficile l'esecutivo ha dato prova di coesione e responsabilità". (Com)