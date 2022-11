Roma: presidente Municipio VIII, bene intitolazione impianto sportivo a Francesco Valdiserri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota afferma: "Bene l'approvazione da parte dell'Assemblea capitolina, che raccoglie l'indicazione del Municipio Roma VIII, di intitolare lo storico impianto sportivo comunale della polisportiva G. Castello sulla via Cristoforo Colombo alla memoria di Francesco Valdiserri. Un luogo di aggregazione importante per la comunità del Municipio VIII - sottolinea - e della città si appresta quindi a portare il nome alla memoria di un giovane innocente che la perso la vita in maniera tragica, a commemorazione e testimonianza di tutte le vittime della strada. La Polisportiva Castello - aggiunge - rappresenta il luogo migliore per portare il nome di Francesco anche e soprattutto per l'alto impegno sociale e sportivo che quotidianamente mette in campo. Ringrazio infine - conclude - le consigliere e i consiglieri comunali che hanno sostenuto questa vicenda e la polisportiva Castello per aver immaginato e promosso un gesto così importante". (Com)