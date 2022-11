Torino: la giunta comunale approva una targa per commemorare gli operai morti in via Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la giunta comunale del Piemonte ha approvato, con una delibera proposta dall'assessore alla Toponomastica Francesco Tresso, l'apposizione in via Genova di una targa commemorativa in memoria di Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, i tre operai che hanno perso la vita a seguito del crollo di una gru il 18 dicembre 2021. La posa della targa avverrà durante il momento commemorativo a ricordo delle tre vittime che si terrà il prossimo 18 dicembre, nell'anniversario della tragedia. "Con la posa di questa targa la Città ricorderà per sempre le tre vittime che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro, in un tragico evento che ha suscitato nell’intera comunità torinese un sentimento di sgomento e di commossa partecipazione", ha concluso.(Rpi)