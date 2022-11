Kosovo-Serbia: Petkovic, "importante e significativo" che comunità internazionale eserciti pressioni su Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha valutato come "importante e significativo" il fatto che la comunità internazionale "abbia compreso l'appello e la richiesta" all'Occidente del presidente serbo Aleksandar Vucic di "esercitare la necessaria pressione su Pristina, per fermare le folli decisioni" del premier kosovaro Albin Kurti. Lo riferisce l'emittente "N1". "Kurti non vuole negoziare, non gli interessa preservare la normalizzazione dei rapporti", ha affermato Petkovic. "Vucic era pronto a scendere a compromessi. Non abbiamo raggiunto un accordo perché Kurti ha sempre insistito per una piena normalizzazione delle relazioni, che ha come centro dell'accordo il pieno riconoscimento reciproco", ha detto Petkovic, aggiungendo che "una cosa del genere non esiste da nessuna parte nel dialogo". (segue) (Seb)