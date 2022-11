Serbia-Kosovo: Tajani, da Vucic rassicurazioni su senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, è stato molto positivo: “Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul senso di responsabilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado. “Abbiamo ribadito l’impegno dell’Italia e affrontato temi di importanza cruciali a cominciare dall’attenzione nel Kosovo del nord. Saremo nel pomeriggio a Pristina per invitare il Kosovo a non adottare iniziative unilaterali”, ha detto Tajani. “Dal presidente Vucic abbiamo avuto conferme della volontà di mantenere la via del dialogo come emerso dall’incontro di ieri con l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell”, ha aggiunto Tajani. (Seb)