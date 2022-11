Serbia-Kosovo: Tajani, iniziative unilaterali non servono a raggiungere compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative unilaterali fra Serbia e Kosovo non servono a raggiungere un compromesso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado. “Vogliamo che riparta il dialogo ma non tocca a noi fare proposta", ha spiegato. "Piuttosto, come italiani, (tocca a noi) fare da pacificatori e da coloro che fanno di tutto per allentare le tensioni”, ha detto Tajani. “Diremo anche ai kosovari che non servono iniziative unilaterali per raggiungere un accordo in un territorio complesso e continueremo a svolgere anche attraverso i Carabinieri un ruolo di garanzia sia per la minoranza serba sia per il popolo kosovaro”, ha aggiunto Tajani. (Seb)