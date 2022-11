Balcani: Tajani, Italia vuole essere protagonista e portare pace nella regione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella odierna non è una visita casuale: è il segno che l’Italia vuole essere protagonista nei Balcani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado. “L’Italia vuole svolgere un ruolo di primo piano, vuole essere portatrice di pace, e impegnarsi in tutta l’area, essendo in grado di avere molti uomini in uniforme non soltanto al confine fra la Serbia e il Kosovo che sono strumenti della nostra politica estera”, ha detto Tajani. (Seb)