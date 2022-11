Speciale energia: fonti Ue, non è previsto accordo su tetto a prezzo del gas durante Consiglio straordinario Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è previsto il raggiungimento di un accordo sulla misura del tetto al prezzo del gas nel prossimo Consiglio straordinario Energia, che si terrà giovedì prossimo a Bruxelles. Lo si apprende da fonti europee, secondo cui l'incontro dei ministri dell'Energia sarà un modo per confrontarsi sulla misura, che per adesso è stata presentata dalla Commissione Ue in maniera informale. Sempre stando alle fonti, in base alle reazioni dei ministri europei verrà deciso come procedere in seno al Consiglio Ue. La proposta potrebbe essere presentata dalla Commissione europea agli ambasciatori degli Stati Ue nella giornata di mercoledì, ma ancora non si hanno conferme a proposito. (Beb)