Imprese: Lufthansa ancora in corsa per la privatizzazione di Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa è ancora in corsa per la privatizzazione di Ita Airways, mentre Msc, suo partner nell'operazione, si è ritirato. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che il gruppo guidato dall'omonima compagnia di bandiera tedesca “è ancora interessato” al successore di Alitalia. L'esponente della Lega ha aggiunto che il governo punta a trovare un partner industriale stabile, in grado di garantire a Ita Airways un futuro sicuro. Msc e Lufthansa avevano tentato di acquisire l'80 per cento della società, con il gruppo svizzero come partner di maggioranza. Tuttavia, il governo allora guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi aveva aperto le trattative con il fondo statunitense Certares, operante per conto di Air France-Klm e Delta Air Lines. I negoziati si sono conclusi senza esito. Per “Handelsblatt”, Giorgetti è da sempre un sostenitore di un partenariato con Lufthansa in Ita Airways. Il gruppo tedesco non ha commentato la decisione di Msc di abbandonare l'operazione e ha sottolineato di essere ancora interessato all'acquisizione del successore di Alitalia. (Geb)