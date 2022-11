Ucraina: Zelensky, altri 2,5 miliardi di euro da Ue sono contributo a stabilità in vista dell’inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha ricevuto un’altra tranche di aiuti macrofinanziari per 2,5 miliardi di euro, un contributo forte alla stabilità alla vigilia di un inverno difficile. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Sono grato all’Ue e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per la solidarietà e il sostegno”, ha dichiarato. “Attendiamo l’approvazione del programma macrofinanziario da 18 miliardi di euro per il 2023”, ha continuato il capo dello Stato in un messaggio su Twitter. (Kiu)