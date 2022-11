Piemonte: morto Franco Cravarezza, generale di corpo d'armate e direttore del Museo Pietro Micca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto all'età di 73 anni, a causa di una malattia, il generale di corpo d'armata e direttore del Museo Pietro Micca di Torino Franco Cravarezza. "Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa del generale di corpo d’armata Franco Cravarezza - ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. Una persona estremamente legata alla sua città, l’amava profondamente e con passione ha promosso numerosi incontri sulla cultura e la storia locale. Sono tantissime le occasioni che mi legano a lui e per ognuna ricordo la sua straordinaria generosità, intelligenza e disponibilità per ogni iniziativa promossa dalla città. Per tutti questi motivi il Consiglio comunale gli aveva assegnato il più alto riconoscimento con il Sigillo civico, proprio a riconoscenza del suo infaticabile lavoro per Torino. È un lutto colpisce tutta la comunità cittadina, la città si stringe alla famiglia ed esprime il commosso cordoglio", ha concluso. (Rpi)