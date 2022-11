Lombardia: Fontana, Regione sempre in prima linea per contrastare violenza sulle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia nel 2022 - ha detto l'assessore Lucchini - in continuità con la programmazione avviata nell'anno precedente, ha consolidato il raccordo con i principali soggetti coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, sostenendo e rafforzando le 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza presenti sul territorio lombardo e mettendo in campo azioni ed interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle donne vittime di violenza". "Queste 27 Reti - ha aggiunto l'assessore Lucchini - sono composte dai Comuni in qualità di capofila, da 54 centri antiviolenza e 141 tra Case Rifugio e Case di accoglienza, oltre ad una pluralità di altri soggetti che intervengono nella realizzazione dei percorsi delle donne per la fuoriuscita dalla situazione di violenza. Durante il corso dell'anno Regione Lombardia ha dato avvio anche alla programmazione di interventi aventi un target più ampio di destinatari e in particolare le donne vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità". (Com)