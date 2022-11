Cina: incendio fabbrica Anyang, Xi ordina sforzi a tutto campo nell'assistenza ai feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ordinato sforzi a tutto campo nel soccorso e nella cura dei feriti dell'incendio scoppiato ieri in una fabbrica della provincia centrale dello Henan, che ha provocato 38 morti. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", chiarendo che due feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche. Le fiamme divampate nello stabilimento di prodotti chimici ad Anyang sono state domate intorno alle 20 (ora locale) e completamente estinte intorno alla mezzanotte. La squadra locale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto un totale di 63 mezzi e 240 soccorritori. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite ma secondo la stampa statale l'incidente sarebbe stato causato dall'errore umano di un dipendente: un'operazione di saldatura elettrica mal riuscita.(Cip)