Legge Bilancio: Floridia-Silvestri (M5s), priva di misure per crescita e contro giustizia sociale

- "Una legge di Bilancio del tutto insufficiente, senza misure per la crescita economica che infatti, secondo le previsioni, nel 2023 non supererà il +0,6 per cento del Pil. Priva di coraggio e soprattutto di giustizia sociale. Insomma, siamo passati dalla 'prudenza draghiana' all''austerity meloniana'". Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento cinque stelle Barbara Floridia e Francesco Silvestri. "Come certificato dallo stesso governo - riprendono - le risorse per contrastare il caro-energia basteranno solo per pochi mesi. Le forme di decontribuzione per le assunzioni sono copiate da quelle già messe in campo dal Conte II. E ancora: di fronte a un'inflazione che sale a ritmi vertiginosi, il taglio del cuneo fiscale è irrisorio e riguarderà una ristretta platea di lavoratori. In questo scenario, Giorgia Meloni non ha avuto di meglio da fare che colpire il Reddito di cittadinanza, togliendo risorse alle fasce più deboli della popolazione e, contestualmente, aumentare il tetto al contante favorendo evasori e corrotti. Se questo è l'andazzo, il governo sappia che il M5s erigerà un muro per fermare tale progetto, totalmente all'opposto rispetto ai reali bisogni dei cittadini del nostro Paese", concludono Floridia e Silvestri. (Com)