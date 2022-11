Speciale energia: Regno Unito, Shell rivaluta investimenti dopo l'annuncio delle nuove tasse sugli extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero britannico Shell sta rivalutando i piani per investire 25 miliardi di sterline nel sistema energetico nazionale. La decisione, ha spiegato al quotidiano "The Telegraph" il presidente del gruppo per il Regno Unito David Bunch, segue l'annuncio del cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt che, presentando il piano fiscale a medio termine la scorsa settimana, ha annunciato 55 miliardi di sterline (circa 63,5 miliardi di euro) in tasse straordinarie. Bunch ha affermato che l'aumento delle tasse sta costringendo la società a riesaminare una serie di progetti in cantiere, dagli investimenti nel Mare del Nord ai piani dedicati all'energia rinnovabile. Bunch ha detto a "The Telegraph" che ciò significa che Shell "non può dare per scontato" che l'intero piano di investimenti andrà avanti. (Rel)