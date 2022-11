Speciale energia: Iran, media, avviato arricchimento uranio al 60 per cento nell’impianto di Fordow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha iniziato ad arricchire l'uranio fino al 60 per cento di purezza nel suo sito nucleare sotterraneo di Fordow, situato a 25 chilometri a nord-est della città di Qom. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Isna”. L'Iran sta già arricchendo l'uranio fino al 60 per cento di purezza in altri siti. La percentuale di arricchimento è ancora ben al di sotto del 90 per cento necessario per produrre materiale fissile necessario per ottenere un’arma atomica, ma al di sopra del 20 per cento prodotto dall’Iran prima dell’accordo sul nucleare del 2015. In base al piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) l’Iran si era impegnato a limitare l’arricchimento dell’uranio al 3,67 per cento. "In una lettera all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'Iran ha informato l'agenzia di aver iniziato ad arricchire l'uranio al 60 per cento di purezza nel sito di Fordow", ha riferito l'agenzia di stampa semi-ufficiale “Isna”, aggiungendo che si tratta di una "forte risposta" all'ultima delibera dell'agenzia contro Teheran. (Res)