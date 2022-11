Speciale energia: viceministro Leo, priorità al caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima i condoni, poi una sforbiciata al cuneo e un taglio del reddito di cittadinanza solo da agosto. Una manovra degli annunci. Eppure ieri il governo l'ha definita una manovra coraggiosa. Il viceministro all'Economia Maurizio Leo con delega alle Finanze, in una intervista al "Sole 24 Ore" che "siamo concentrati sul caro bollette che era e resta la priorità assoluta su cui occorreva dare risposta immediata a famiglie e imprese". "Ulteriori interventi - aggiunge - arriveranno quando la congiuntura tra inflazione e costo delle materie prime si sarà raffreddata". Non senza annunciare la presentazione a gennaio di una nuova legge delega per la riforma fiscale. Per quel che riguarda l'impegno preso dalla presidente Meloni di un intervento più ampio per ridurre il costo del lavoro anche lato imprese: "L'impegno resta. Ma ora è necessario sostenere lavoratori e famiglie in difficoltà. Con la manovra destiniamo agli aiuti sull'energia 21 miliardi, aumentando i crediti d'imposta. Per i lavoratori abbiamo confermato la busta paga più leggera sul contributi per chi ha redditi fino a 35mila euro e aggiunto un ulteriore punto di taglio per quelli con redditi fino a 20mila euro". Capitolo Flat tax: "Sulla Flat tax nessun premio. Ci allineiamo ai nuovi regolamenti comunitari che consentono di introdurre un regime per i contribuenti minimi a 85mila e a 100mila euro a partire dal 2025. Abbiamo chiesto l'autorizzazione a Bruxelles per partire subito con una soglia di 85 mila euro, a cui però abbiamo aggiunto una clausola anti evasione. Chi sfora i 100 mila euro decade subito dal regime forfettario e torna all'ordinario senza aspettare l'anno successivo". (Res)