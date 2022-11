Speciale energia: Pichetto Fratin, tetto al prezzo del gas doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha proposto in manovra un Price cap nazionale sulla produzione di energia elettrica: "Non solo è fattibile - spiega al "Giornale" - ma è doveroso. Punta a evitare speculazioni che possono sorgere data la situazione internazionale e l'impennata dei prezzi dei carburanti ricavati da fonti fossili. L'ho presentata al Cdm con l'obiettivo di mettere un tetto temporaneo, fino a giugno 2023, agli extra ricavi dei produttori di energia elettrica. Quando il prezzo supera i 180 euro, la differenza viene riconosciuta allo Stato". Quanto ai rigassificatori di Piombino e Ravenna, "sono fondamentali per la sicurezza energetica del nostro Paese. Su Piombino ho dato la garanzia che sarà una soluzione temporanea, non superiore ai tre anni". E per le trivelle è necessario superare anche la contrarietà dei governatori: "L'autorizzazione concessa dal governo per lo sfruttamento dei giacimenti, con più di 500 milioni di metri cubi di gas, parzialmente ricadenti tra le 9 e le 12 miglia dalla costa, consentirà all'Italia di garantire alle aziende nazionali che hanno un maggior consumo di gas, di poterlo avere subito a un prezzo calmierato. In questo modo proteggeremo le nostre filiere di qualità, dalla ceramica alla carta, dal vetro all'acciaio, molte delle quali operano nelle regioni interessate alle nuove estrazioni. Il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente e dei dati che ci forniranno gli esperti". (Res)