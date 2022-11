Speciale energia: ministro tedesco Economia Habeck, freni a prezzo energia in vigore da primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I freni al prezzo del gas e dell'energia elettrica entreranno in vigore in Germania dal primo marzo 2023. Il primo strumento avrà efficacia retroattiva da gennaio e lo sgravio per consumatori e imprese ammonterà, in totale, a 54 miliardi di euro. È quanto propone il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, in un disegno di legge che il settimanale “Der Spiegel” afferma di aver visionato. In base al nucleo del progetto, cittadini e piccole e medie imprese riceveranno l'80 per cento del loro consumo di gas naturale o calore dai loro fornitori “a 12 o 9,5 centesimi per chilowattora”. Per l'industria, il 70 per cento del gas naturale o l'80 per cento del calore avrà un prezzo di “7 o 7,5 centesimi per chilowattora”. Il governo federale dovrebbe approvare la proposta di Haebck nella giornata di domani, 23 novembre. Il provvedimento passerà quindi all'esame del Bundestag, che dovrebbe votarlo entro la fine dell'anno. Per le industrie, i freni al prezzo dell'energia sono soggetti a condizioni. Le imprese che percepiscono complessivamente più di due milioni di euro di agevolazioni sulla base di tale strumento dovranno mantenere entro il 30 aprile 2025 “il 90 per cento delle posizioni a tempo pieno disponibili al 1° gennaio 2023”. Inoltre, “durante la durata della misura di stabilizzazione, non possono essere distribuiti agli azionisti delle società dividendi o altri utili che non siano contrattualmente o legalmente dovute". Lo stesso vale per i bonus dei dirigenti. (Geb)