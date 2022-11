Speciale energia: La Sapienza, contribuito di mille euro per caro bollette a personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rettrice della Sapienza di Roma Antonella Polimeni esprime viva soddisfazione per la chiusura dell'accordo di contrattazione integrativa, avvenuta nella giornata odierna, che prevede il riconoscimento per tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo di un contributo di 1.000 euro netti come rimborso delle utenze domestiche da corrispondere alla fine dell'anno. "Ancora una volta Sapienza - dichiara in una nota la Magnifica Rettrice - conferma la forte attenzione nei confronti dei lavoratori in un momento di grandi difficoltà per le famiglie a causa dell'incremento dei costi energetici". (Com)