Speciale energia: Usa annunciano gara per concessioni oil and gas in Nevada e nello Utah

- Il dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti ha annunciato la vendita di licenze per l’estrazione di petrolio e gas in due concessioni in Nevada e nello Utah, su un terreno di circa 100 mila acri complessivi. In una nota, il dipartimento ha spiegato che in Nevada sono disponibili 63.603 acri di terreno, mentre nello Utah 31.808. L’affidamento della concessione avverrà in base a quanto disposto al pacchetto anti-inflazione che il Congresso ha approvato questa estate su proposta dell’amministrazione Biden, denominato Inflation Reduction Act. Il prezzo minimo per le aste sarà fissato a 10 dollari per ogni acro, in forte aumento rispetto ai due dollari registrati in precedenza. (Was)