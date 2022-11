Fvg: assessore Attività produttive, nuovo regolamento per distretti del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell’anno sarà approvato un nuovo regolamento per i distretti del commercio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, ricordando i 6 milioni di euro destinati in finanziaria ai distretti del commercio. Le risorse saranno destinate alle progettualità imprenditoriali utili al distretto, mentre ai Comuni saranno destinati fondi specifici per rendere più attrattivi i centri storici o creare nuove infrastrutture funzionali al commercio. "In questi anni di amministrazione - ha detto Bini - ho avuto una collaborazione preziosa da parte delle categorie economiche e degli operatori soprattutto nell'attività di semplificazione delle norme e delle procedure. Ora la sfida - ha aggiunto - sono i distretti del commercio su cui in finanziaria investiremo 6 milioni di euro da distribuire con un nuovo regolamento che sarà approvato entro la fine dell'anno". (Frt)