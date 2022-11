Energia: Meloni, mantenuto impegno di dedicarci a emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono 30 giorni dalla nascita del governo. In questi 30 giorni abbiamo mantenuto l'impegno preso, di dedicarci soprattutto alla più grande emergenza in corso: il caro energia dove abbiamo investito 30 miliardi in questo mese, nove dei quali già impegnati in un decreto per sostenere famiglie ed imprese fino alla fine di quest'anno e 21 miliardi dei quali sono contenuti nella nuova legge di Bilancio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento all’Assemblea nazionale di Confartigianato - Imprese, a Roma. (Rin)