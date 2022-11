Fvg: assessore Ambiente, legge su transizione dà slancio a obiettivo neutralità energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge in materia di transizione energetica dà ulteriore slancio all'impegno assunto dal Friuli Venezia Giulia per raggiungere la neutralità energetica con almeno cinque anni di anticipo sul traguardo del 2050 posto dall'Unione europea. Lo ha detto l’assessore alla Difesa dell'ambiente e all'Energia, Fabio Scoccimarro, a margine della seduta del Consiglio regionale che ha approvato la proposta di legge in materia di transizione energetica. Il provvedimento prevede l’istituzione di una società in house con il compito di fornire servizi pubblici rispettando criteri di economicità ed efficienza. "La Giunta regionale - ha spiegato Scoccimarro - ha ritenuto opportuno valorizzare l'Ufficio controllo impianti termici del Friuli Venezia Giulia, già società in house della Regione, trasformandolo in Fvg Energia, una società a totale partecipazione regionale finalizzata a conseguire miglioramenti significativi e misurabili". (Frt)