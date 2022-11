Milano: La Russa, bene operazione contro 'Ndrangheta, con Meloni sicurezza torna al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Romano La Russa, si è complimentato con la Polizia di Stato per l'ottimo lavoro svolto nella maxioperazione contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura e milanese, che ha smantellato la cosiddetta "locale" di Rho e portato a 49 arresti. "Su fenomeni come la 'ndrangheta, così radicati nel nostro Paese, non bisogna mai abbassare la guardia – dichiara La Russa -. Operazioni come quella di oggi vanno nella giusta direzione e siamo certi che l'impegno proseguirà spedito. L'affermazione del Governo Meloni ha riportato, indubbiamente, la sicurezza al centro e sta permettendo alle forze dell'ordine di operare con maggiore serenità e consapevolezza".(Com)