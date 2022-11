Pakistan: prossima protesta Pti a Rawalpindi il 26 novembre, Khan chiama a raccolta sostenitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ha annunciato che la prossima tappa della sua marcia di protesta sarà a Rawalpindi, nella provincia del Punjab, il 26 novembre, e il presidente del partito ed ex primo ministro, Imran Khan, ha detto che sarà lì per incontrare i suoi sostenitori. Il leader politico ha pronunciato oggi un discorso online sulla situazione economica; inoltre, ha incontrato alcuni esponenti del governo provinciale. Il Pti ha diffuso alcune fotografie che lo ritraggono con la gamba fasciata per le lesioni riportate nella sparatoria del 3 novembre a Wazirabad. La marcia del Pti è partita il 28 ottobre da Lahore con l’obiettivo di arrivare a Islamabad e chiedere elezioni anticipate. L’iniziativa si è fermata per una settimana dopo il ferimento di Khan, per riprendere dallo stesso punto in cui si era interrotta, sotto la guida provvisoria del vicepresidente del partito, Shah Mahmood Qureshi. (segue) (Inn)