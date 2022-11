Pakistan: prossima protesta Pti a Rawalpindi il 26 novembre, Khan chiama a raccolta sostenitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Khan il 3 novembre sono state ferite altre persone e un sostenitore del Pti, Muazzam Nawaz, è morto. La polizia ha arrestato un sospetto, identificato come Muhammad Naveed, e condiviso un video in cui l’uomo dichiara di aver agito da solo e sparato a Khan perché lo riteneva responsabile di diffondere odio e posizioni anti-religiose. Khan e il suo partito, invece, hanno accusato gli inquirenti di non aver registrato tempestivamente le denunce e chiamato in causa il governo. Khan, respingendo l’ipotesi dell’estremista religioso solitario, ha accusato apertamente l’esecutivo, sostenendo di essere stato informato di un piano per un ucciderlo ordito dal primo ministro Shehbaz Sharif, dal ministro dell’Interno Rana Sanaullah e da un alto ufficiale, il generale Faisal Naseer. (segue) (Inn)