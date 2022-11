Balcani: Tajani, si può fare buona politica estera anche con le nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell nell'ultima riunione del Consiglio Affari esteri ha ringraziato il contributo che i Carabinieri e militari italiani per il ruolo che svolgono in Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Belgrado. “Sono voluti bene da tutte le parti e questo dimostra che si può fare una buona politica estera anche con le nostre Forze armate e devo ricordare anche l’impegno della nostra Guarda di finanza a Durazzo, in Albania”, ha detto Tajani. (Seb)