Serbia-Kosovo: presidente Vucic all’ambasciatore Usa, impegnati nel dialogo in modo pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è impegnata nel dialogo. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che ha incontrato l’ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher R. Hill. “Ho ringraziato l’ambasciatore Hill e gli Stati Uniti per l’aiuto nel distendere la situazione e fermare ulteriori escalation”, ha detto Vucic. “Per mantenere la pace duramente conquistata e la stabilità, la Serbia è risolutamente impegnata verso il dialogo e la soluzione delle sfide che restano, in modo pacifico e in buona fede”, ha affermato il capo dello Stato serbo in un messaggio su Twitter. (Seb)