Serbia-Kosovo: Tajani, Italia farà di tutto per ridurre tensioni, parole di elogio da Belgrado su nostri militari

- L’Italia farà di tutto per ridurre la tensione nel nord del Kosovo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro con l’omologo serbo Ivica Dacic a Belgrado. “Fin dall’inizio del peggioramento della situazione nei colloqui che ho avuto con il presidente Vucic e il signor (premier Albin) Kurti, ho detto che non servono iniziative unilaterali per risolvere i problemi”, ha detto il ministro. “Ho apprezzato l’atteggiamento costruttivo della Serbia durante la riunione di ieri con l’Alto rappresentante dell’Ue Borrell”, ha aggiunto Tajani. “Anche a Pristina ribadirò che l’Italia è impegnata con i suoi uomini schierati in Kosovo affinché la tensione possa calare”, ha spiegato il ministro. “Sono molto lieto di aver sentito dal presidente Vucic e dai ministri degli Esteri e della Difesa parole di elogio per i militari italiani schierati in Kosovo per difendere la pace. Ci riempie di orgoglio e dimostra quanto gli italiani possono svolgere un ruolo positivo nei Balcani”, ha detto Tajani. (Beb)