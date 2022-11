Università: Bernini, convocato Consiglio nazionale degli studenti universitari per un confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Ho convocato il Consiglio nazionale degli studenti universitari che ascolterò la prossima settimana. Alcune vostre istanze - ha affermato il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini rivolgendosi agli studenti dell'Università Bicocca - mi sono pervenute in occasione della vostra manifestazione del 18 novembre, sono d'accordo sulla necessità di ampliare il diritto allo studio e il Pnrr è l'occasione giusta. Il diritto allo studio deve essere veramente diritto allo studio, le borse di studio devono raggiungere i luoghi del bisogno". Il ministro lo ha detto intervenendo in video-collegamento da Roma alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bicocca di Milano. Ha poi concluso: "Il governo non intende solamente irrorare un terreno inaridito di fondi, ma soprattutto realizzare riforme di carattere strutturale. Perché un terreno inaridito deve essere in grado di accogliere quest'acqua che irroriamo. Dunque dobbiamo rendere strutturale ciò che ora non lo è". (Rem)