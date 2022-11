Maroni: Sangalli (Confcommercio), perdiamo un uomo capace, corretto e propositivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Roberto Maroni addolora profondamente, sia sul piano umano che su quello istituzionale". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio, che aggiunge: "E' un dolore trasversale, come prova il ricordo dei tanti, di ogni provenienza politica ed estrazione sociale, che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità. Noi lo ricordiamo in particolare alla guida della Regione Lombardia per la capacità, la correttezza e per il suo modo di essere sempre propositivo, concreto e ottimista. E credo di poter dire anche a nome del mondo delle imprese che la sua scomparsa prematura è una perdita per il nostro territorio e per il Paese. Alla sua famiglia e ai suoi cari - conclude Sangalli - un abbraccio affettuoso in questo momento difficile e doloroso". (Rin)