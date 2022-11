Turismo: Lazio a Bitesp per raccontare settore che guarda a futuro tra sostenibilità e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta la Regione Lazio è presente alla Borsa internazionale del turismo esperienziale (Bitesp), la manifestazione fieristica di riferimento per gli operatori del turismo esperienziale e sostenibile e per gli specialisti dell'incoming, in programma a Venezia dal 23 al 25 novembre. "L'assessorato al Turismo coglie, ancora una volta, un'occasione importante per promuovere, in un contesto di respiro internazionale e attraverso eventi e incontri, l'offerta turistica regionale legata a segmenti strategici per lo sviluppo territoriale, quali quello esperienziale e sostenibile, nonché forme alternative di promozione turistica connesse al digitale a partire dalla realtà aumentata per arrivare al Metaverso. L'appuntamento è anche e soprattutto un'opportunità per instaurare nuove collaborazioni commerciali: saranno 13 gli operatori del territorio presenti che parteciperanno a incontri B2b", si legge in una nota. (segue) (Com)