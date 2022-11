Turismo: Lazio a Bitesp per raccontare settore che guarda a futuro tra sostenibilità e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Bitesp sveliamo le bellezze di un territorio che non smette mai di stupire e che è capace di regalare esperienze turistiche uniche legate alla natura, all'outdoor, allo sport, ai sapori. Penso al rafting, all'enotrekking, allo speleoturismo acquatico, ai sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo, ma anche a tutte le proposte enogastronomiche garantite dalle nostre realtà locali. Questo evento, inoltre, è un'occasione per riflettere su quanto stiamo ponendo l'attenzione sull'innovazione per offrire ai viaggiatori esperienze turistiche totalmente immersive. Il Patrimonio Unesco di Cerveteri e Tarquinia, ad esempio, sta utilizzando la realtà aumentata per giungere al Metaverso e portare la storia degli Etruschi direttamente nelle scuole e nelle case; a Tarquinia il turista viene accompagnato passo dopo passo nella visita della città grazie ad un sistema di segnaletica interattiva; Bassano in Teverina è il primo dei borghi della Regione Lazio a sperimentare una visita virtuale garantendo un'accoglienza a 360 gradi", ha dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio. (segue) (Com)