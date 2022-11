Regno Unito: Ocse, crescita nel 2022 a +4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil del Regno Unito dovrebbe crescere del 4,4 per cento nel 2022, prima di registrare una contrazione dello 0,4 per cento l'anno successivo, per poi risalire allo 0,2 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Frp)