- Nel 2022 a causa dei rincari di gas e di luce le micro e piccole imprese pagheranno 24 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, in occasione dell'assemblea nazionale di Confartigianato imprese. "Un impatto enorme ma questo non impedisce alla piccola imprese di essere motore dell'economia italiana", ha aggiunto. (Rer)