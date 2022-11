Scuola: Ruffino (Az-Iv), ministro si concentri su sicurezza, no ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ho partecipato in Piemonte ad un convegno sulla sicurezza sugli edifici scolastici e chiedo al ministro Valditara di lavorare con impegno per implementare la sicurezza scolastica. Bisogna garantire costanza di finanziamenti, fondamentali per una adeguata programmazione, così come raggiungere adeguati standard comuni a tutti gli istituti. Non ritengo accettabile che, ad esempio, molti istituti non siamo provvisti della certificazione antisismica: bandi insufficienti e discontinui ci portano ad un triste primato, ad oggi, oltre il 40 per cento degli istituti ne è sprovvisto. Invito il ministro ad essere attento nel muovere questi primi passi: si rapporti con con gli enti locali, non dimentichi le scuole dei grandi distretti nè quelle delle zone montane. Non tralasci poi, l'importante tema legato al trasporto pubblico locale, insufficiente oggi ed ancora di più nel prossimo futuro con l'ennesimo probabile taglio dei chilometraggi. Il ministro dia risposte, con concretezza e coerenza: quando in ballo c'è la sicurezza dei nostri giovani, ambiguità e mezze misure non sono accettabili". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione-Italia viva.(Rin)