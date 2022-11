© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario "evitare l'introduzione di nuova e inutile burocrazia. Non ne possiamo più di sprecare tempo e denari per compilare moduli e a rincorrere adempimenti ridondanti". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, in occasione dell'assemblea nazionale di Confartigianato imprese. (Rer)