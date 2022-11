Roma: Costantini (Cisl), congratulazioni e auguri a nuovo Questore Belfiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale Cisl Roma Capitale Rieti

18 ottobre 2021

- Su Twitter il segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini, ha espresso le sue congratulazioni al nuovo Questore di Roma, Carmine Belfiore. "Congratulazioni e auguri per l'importante incarico di Questore di Roma a Carmine Belfiore da me e da tutta la Cisl Roma Capitale Rieti - ha spiegato -. Un incarico tanto prestigioso quanto delicato per cui ringraziamo anche l'uscente Mario Della Cioppa". (Com)