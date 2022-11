Imprese: Granelli (Confartigianato), intervenire su cuneo fiscale e abbassare costo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La determinazione del salario deve restare di stretta competenza della contrattazione collettiva perché "solo il contratto collettivo è in grado di collegare le dinamiche produttive e lavorative. C'è però una necessità di intervenire sul cuneo fiscale, che nella media è pari al 46,5 per cento ed è di 11,9 punti superiore a quello dei paesi avanzati". Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, in occasione dell'assemblea nazionale di Confartigianato imprese. (Rer)