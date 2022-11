Balcani: Tajani, ruolo dell'Italia è consolidare il dialogo e l'amicizia con i Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia, come altri Stati dei Balcani, è un Paese candidato a essere parte dell’Ue ed ecco perché il ruolo dell’Italia deve essere sempre più forte per consolidare il dialogo e il rapporto di amicizia con i Paesi della regione. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con l’omologo serbo, Ivica Dacic, a Belgrado. “I Paesi della regione non devono essere lasciati soli o lasciati a interloquire con altre potenze extra europee che non hanno nostri interessi alla pace e stabilità”, ha detto Tajani. (Seb)